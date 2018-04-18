Экстремисты хотели сорвать матчи ЧМ-2018 в Самаре

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Экстремисты хотели сорвать матчи ЧМ-2018 в СамареГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о том, что силовикам удалось пресечь планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия Чемпионата Мира в Самаре. 

"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения "Тойс". В отношении лидера объединения "Тойс" судом постановлен обвинительный приговор", - сказал он.

Чемпионат Мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Самаре состоятся шесть матчей турнира.

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