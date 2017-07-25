Эктор Бракамонте: "Чемпионом России станет "Ахмат"

Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте, известный в России по выступлениям за "Москву", грозненский "Терек" и "Ростов", сделал неожиданный прогноз на стартовавший сезон в РФПЛ.

"Кто станет чемпионом России-2018? Как обычно, все ждут борьбы между "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом". Но я люблю риск и предположу, что выстрелит "Терек", который сейчас называется "Ахмат", - цитирует бывшего футболиста sportbox.ru.

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