Эктор Бракамонте: "Чемпионом России станет "Ахмат"

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Эктор Бракамонте: "Чемпионом России станет "Ахмат"Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте, известный в России по выступлениям за "Москву", грозненский "Терек" и "Ростов", сделал неожиданный прогноз на стартовавший сезон в РФПЛ.

"Кто станет чемпионом России-2018? Как обычно, все ждут борьбы между "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом". Но я люблю риск и предположу, что выстрелит "Терек", который сейчас называется "Ахмат", - цитирует бывшего футболиста sportbox.ru.

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1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
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