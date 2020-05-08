Эктор Эррера сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник мадридского "Атлетико" Эктор Эррера ответил на вопрос о своих предпочтениях в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Их соперничество лучшее в мире. Я обожаю и уважаю обоих, но выберу Месси. У него природный талант. Я не умаляю заслуг Криштиану, потому что он усердно трудился, чтобы стать тем, кто он есть, но я выберу талант Лео. А в целом это два лучших футболиста в истории. Оба заслуживают восхищения", - приводит слова мексиканца GQ.

35-летний Роналду за свою карьеру выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". За клубную карьеру он провел 836 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 219 результативных передач. За сборную Португалии сыграл 164 матча и забил 99 голов. Трехкратны чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный обладатель "Золотой бутсы".

32-летний Месси в своей карьере играет только за "Барселону". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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