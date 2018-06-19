Эктор Купер: "Будет здорово, если россияне сосредоточатся только на Салахе"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды России.

"Будет здорово, если россияне сосредоточатся только на Салахе. Но мы то знаем, что в нашей команде - не только Мо. Хотя он - очень важная фигура. Салах готовился, во вторник еще раз посмотрим, в каком он состоянии, и примем решение. Думаю, он может и готов сыграть, он - слишком важная фигура для нас", - цитирует наставника "фараонов" официальный сайт ФИФА.

Напомним, Салах подтвердил свою готовность сыграть против сборной России. | soccernews.ru