Эктор Купер признан лучшим тренером года в Африке

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Эктор Купер признан лучшим тренером года в Африке

Наставник сборной Египта Эктор Купер признан лучшим тренером 2017 года в Африке. Напомним, что под руководством аргентинского специалиста "фараоны" впервые с 1990 года пробились на Чемпионат Мира.

Сама же сборная Египта получила награду, как лучшая национальная команда года. Лучшим клубом признан победитель африканской Лиги Чемпионов "Видад" из Касабланки, а лучшим молодым игроком стал 19-летний форвард "Ред Булл Зальцбург" и сборной Замбии Пэтсон Дака.

Ранее стало известно, что лучшим игроком года в Африке признан вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. | http://soccernews.ru

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