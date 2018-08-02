Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана
Ассоциация футбола Узбекистана определилась с новым главным тренером для национальной сборной.
Азиатскую команду возглавит бывший наставник сборной Египта Эктор Купер. Его презентация состоится 6 августа.
Напомним, что аргентинский специалист также известен по работе с "Мальоркой", "Валенсией", "Интером", "Бетисом" и "Пармой".
Не пропустите: Сборная Египта объявила имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола
-
"Ювентус" объявил о переходе Бонуччи
-
"Милан" подтвердил трансферы Кальдары и Игуаина
-
Определился соперник "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
Лента новостей
-
Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Определился соперник "Уфы" в третьем раунде квалификации Лиги Европы
-
"Севилья" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Рома" заинтересовалась игроком сборной Бразилии
-
"Наполи" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда сборной Италии
-
Моуринью высказался о работе "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке
-
Лидер "Зенита" высказался о своем будущем
-
Дортмундская "Боруссия" вышла в лидеры в борьбе за форварда "Атлетико"
-
"Кайрат" с Аршавиным неожиданно выбил голландский клуб из Лиги Европы
-
Моуринью сделал важное заявление о новом тренере "Реала"
-
"Копенгаген", "Марибор", "Бордо" и "Рейнджерс" вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Домжале" - "Уфа" - 1:1 (обзор)
-
Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола
-
Отец Смолова сделал заявление о громком ДТП с участием форварда сборной России
-
"Аталанта", "Бешикташ" и "Стяуа" разгромили соперников и вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
Экс-игрок ЦСКА может перейти в ПАОК, который будет соперником "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" объявил о переходе Бонуччи
-
"Милан" подтвердил трансферы Кальдары и Игуаина