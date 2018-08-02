Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана

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Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана определилась с новым главным тренером для национальной сборной.

Азиатскую команду возглавит бывший наставник сборной Египта Эктор Купер. Его презентация состоится 6 августа.

Напомним, что аргентинский специалист также известен по работе с "Мальоркой", "Валенсией", "Интером", "Бетисом" и "Пармой".

Не пропустите: Сборная Египта объявила имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru

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