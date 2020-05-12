Эктор Морено рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Известный мексиканский защитник Эктор Морено признался, что в 2014 году был близок к переходу в "Барселону".

"Конечно, всё могло сложиться совершенно по-другому, если бы не травма. У нас с "Барселоной" были не просто переговоры, а практически готовая договорённость", - приводит слова 32-летнего футболиста TUDN.

На ЧМ-2014 Морено получил тяжёлую травму - перелом голеностопа. Игрок был вынужден пропустить полгода.

В итоге мексиканец остался в "Эспаньоле", а в 2015 году ушёл в ПСВ. Далее в его карьере были "Рома" и "Реал Сосьедад", сейчас он выступает за "Аль-Гарафу" из Катара.

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