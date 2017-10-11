Эквадор - Аргентина - 1:3 (обзор)

Теги аргентинаэквадорлионель месси

Эквадор - Аргентина - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира, в котором Аргентина благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграла Эквадор.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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