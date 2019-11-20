Эквадор дома уступил Колумбии в товарищеском матче

Эквадор минимально проиграл Колумбии дома в товарищеском матче.

Эквадор - Колумбия - 0:1

Гол: Урибе, 42 - 0:1

Эквадор – Падилья, Торрес, Паласиос, Арреага, Карабали (Лопес, 46), Франко (Рохас, 84), Мендес (Эстрада, 67), Мена, Ибарра (Плата, 46), Ибарра (Кайседо, 70), Валенсия.

Колумбия – Оспина, Медина, Лукуми, Фабра (Тесильо, 90), Санчес (Мурильо, 46), Альсате, Барриос, Мендоса (Морено, 80), Урибе (Лерма, 73), Диас (Куадрадо, 65), Морелос (Мартинес, 46).

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