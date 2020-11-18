Эквадор уничтожил Колумбию в отборе ЧМ-2022
Состоялись два матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Эквадор на своем поле разгромил Колумбию, Венесуэла дома победила Чили.
Эквадор – Колумбия - 6:1 (4:1)
Голы: Арболеда, 7 - 1:0, Мена, 9 - 2:0, Эстрада, 32 - 3:0, Арреага, 39 - 4:0, Хамес, 45 (с пенальти) - 4:1, Плата, 78 - 5:1, Арболеда, 90 - 6:1
Эквадор: Домингес, Арболеда, Арреага, Эступиньян, Мендес, Перласа (Пресиадо, 87), Ибарра (Кайседо, 81), Муньос (Плата, 32), Мена (Рохас, 87), Эстрада, Кайседо.
Колумбия: Варгас, Мохика (Суарес, 41), Мурильо, Орехуэла (Муриэль, 41), Санчес, Урибе (Барриос, 41), Куадрадо, Хамес, Лерма (Кардона, 66), Диас (Фабра, 40), Сапата.
Венесуэла – Чили - 2:1 (1:1)
Голы: дель Пино Маго, 9 - 1:0, Видаль, 15 - 1:1, Рондон, 81 - 2:1
Венесуэла: Фариньес, дель Пино Маго (Конде, 90), Анхель, Осорио, Гонсалес, Морено, Эррера, Мачис (Чансельор, 90), Саварино (Сотельдо, 70), Кассерес (Отеро, 78), Рондон.
Чили: Браво, Диас, Марипан, Босежур, Исла, Пульгар (Вильчес, 89), Пинарес (Баэса, 46), Видаль, Санчес, Мора (Паласиос, 76), Менесес.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3