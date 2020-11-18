Эквадор уничтожил Колумбию в отборе ЧМ-2022

Состоялись два матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Эквадор на своем поле разгромил Колумбию, Венесуэла дома победила Чили.

Эквадор – Колумбия - 6:1 (4:1)

Голы: Арболеда, 7 - 1:0, Мена, 9 - 2:0, Эстрада, 32 - 3:0, Арреага, 39 - 4:0, Хамес, 45 (с пенальти) - 4:1, Плата, 78 - 5:1, Арболеда, 90 - 6:1

Эквадор: Домингес, Арболеда, Арреага, Эступиньян, Мендес, Перласа (Пресиадо, 87), Ибарра (Кайседо, 81), Муньос (Плата, 32), Мена (Рохас, 87), Эстрада, Кайседо.

Колумбия: Варгас, Мохика (Суарес, 41), Мурильо, Орехуэла (Муриэль, 41), Санчес, Урибе (Барриос, 41), Куадрадо, Хамес, Лерма (Кардона, 66), Диас (Фабра, 40), Сапата.

Венесуэла – Чили - 2:1 (1:1)

Голы: дель Пино Маго, 9 - 1:0, Видаль, 15 - 1:1, Рондон, 81 - 2:1

Венесуэла: Фариньес, дель Пино Маго (Конде, 90), Анхель, Осорио, Гонсалес, Морено, Эррера, Мачис (Чансельор, 90), Саварино (Сотельдо, 70), Кассерес (Отеро, 78), Рондон.

Чили: Браво, Диас, Марипан, Босежур, Исла, Пульгар (Вильчес, 89), Пинарес (Баэса, 46), Видаль, Санчес, Мора (Паласиос, 76), Менесес.

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