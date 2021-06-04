Эквадорец из "Краснодара" стал гражданином России
Фото: инстаграм Рамиреса
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил российское гражданство.
"После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.
Огромное спасибо моему клубу, органам власти и всем фанатам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия", - написал Рамирес в инстаграме на трех языках, в том числе на русском.
Рамирес перешел в "Краснодар" в 2017 году. Он уже заигран за сборную Эквадора, поэтому выступать за Россию не может.
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