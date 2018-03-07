Эквадорский кипер симулировал после прикосновения арбитра

Теги эль насьональ

Эквадорский кипер симулировал после прикосновения арбитра

"Эль Насьональ" в двухматчевом противостоянии за южноамериканский кубок победил "Сан-Хосе Оруро" (3:2, 1:1).

В концовке второго матча вратарь "националистов" Йохан Падилья пытался потянуть время.

Вначале он долго устанавливал мяч для свободного удара, а затем симулировал после того, как судья прикоснулся к его плечу.

Видео: В Эквадоре новый уровень симуляции.

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