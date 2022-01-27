Экваториальная Гвинея выбила Мали из Кубка Африки

Теги малиэкваториальная гвинея

Экваториальная Гвинея выбила Мали из Кубка АфрикиФото: сайт Кубка Африки

В рамках 1/8 финала Кубка Африки Экваториальная Гвинея в серии пенальти обыграла Мали.

Таким образом, Экваториальная Гвинея стала последним участником четвертьфинала турнира.

Мали - Экв. Гвинея 0:0, по пенальти - 5:6

Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Думбия, Айдара (Дьенг, 108), Биссума (Траоре, 70), Камара, Траоре (Дженепо, 70), Коне (Туре, 84).

Экв. Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Миранда (Буйла, 63), Ганет, Пепин (Белима, 82), Бикоро (Энеме, 82), Сальвадор, Дориан (Нсуэ, 63).

Читайте также: Египет выбил Кот-д’Ивуар из Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 января

Главные новости дня: 26 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов