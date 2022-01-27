Экваториальная Гвинея выбила Мали из Кубка Африки
Фото: сайт Кубка Африки
В рамках 1/8 финала Кубка Африки Экваториальная Гвинея в серии пенальти обыграла Мали.
Таким образом, Экваториальная Гвинея стала последним участником четвертьфинала турнира.
Мали - Экв. Гвинея 0:0, по пенальти - 5:6
Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Думбия, Айдара (Дьенг, 108), Биссума (Траоре, 70), Камара, Траоре (Дженепо, 70), Коне (Туре, 84).
Экв. Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Миранда (Буйла, 63), Ганет, Пепин (Белима, 82), Бикоро (Энеме, 82), Сальвадор, Дориан (Нсуэ, 63).
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|3
|Демократическая Республика Конго
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|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
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|Танзания
|3
|0
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|О
|1
|Марокко
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|9
|2
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|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1