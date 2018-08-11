Экзамен для новичка: "Енисей" принимает ЦСКА

"Енисей" - ЦСКА

Стадион: "Геолог"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Роман Галимов

Субботняя программа третьего тура РФПЛ стартует матчем в Тюмени, где красноярский "Енисей" попробует оказать сопротивление московскому ЦСКА. Армейцы не слишком удачно начали сезон, хотя и выиграли Суперкубок страны у "Локомотива". В чемпионате же дела у команды Гончаренко не ладятся. В первом туре она не смогла взломать оборону "Крыльев Советов", при этом потеряв из-за травмы Хосонова. Ранее повреждение получил еще один полузащитник Дзагоев. Поэтому перед матчем с "Ростовом" во втором туре ЦСКА выглядел обескровленным.

Опытных игроков в средней линии команды нет, ведь нельзя же таковым считать 23-летнего Дмитрия Ефремова (именно он на данный момент самый возрастной полузащитник команды из тех, кто в строю, он также провел больше всех матчей в РФПЛ). Другим же игрокам нет и 21 года. Бистровичу, Кучаеву – по 20, Бийолу, Ахметову – 19. Такая же ситуация и с нападением, Чалову только 20 лет, он не отличается стабильностью, Жамалетдинову – 21. Ушедших Вернблума, Головина, Натхо, Миланова, Витиньо и Мусу фактически так никто и не заменил. Разве что появился опытный Абель Эрнандес, но ему еще необходимо адаптироваться в новом коллективе. Именно поэтому в матче с "Ростовом" ЦСКА даже нельзя было назвать фаворитом, так как у Карпина команда очень опытная и боевая. Ростовчане забили быстрый гол, а затем играли по счету, фактически не дав развернуться беззубой атаке ЦСКА. Армейцы проиграли 0:1 на своем поле и на данный момент занимают 13 место.

Как нельзя кстати для армейцев подоспел матч против абсолютного новичка РПЛ "Енисея", который проиграл обе стартовые игры, хотя нельзя сказать, что выглядел безнадежно. Однако сразу отдавать три очка москвичам не стоит. Нужно сказать, что отдельные игроки "Енисея" провели в РПЛ фактически столько же матчей, сколько и все полузащитники и нападающие ЦСКА, если исключить травмированного Дзагоева. Поэтому с этой точки зрения преимущество армейцев является спорным. Опыта у команды "Енисей" нет, но он есть у таких игроков, как Ятченко, Гаджибеков, Бодул, Саркисов, Харитонов, Комолов, Зотов, Занев. В "Енисей" перебрались многие игроки "Амкара", им просто необходимо сыграться с теми футболистами, которые уже находились в команде.

Интересные факты противостояния:

Команды ранее никогда не встречались.

Обе команды еще ни разу не забивали в текущем чемпионате. "Енисей" при этом только один раз попал в створ, у ЦСКА шесть попаданий.

Ориентировочные составы:

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Занев, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Комолов, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Чернов, Щенников, Бийол, Набабкин, Бистрович, Чалов, Эрнандес.

Прогноз на матч "Енисей" – ЦСКА:

"Енисей" будет играть от обороны и вполне может рассчитывать на нулевую ничью. "Зенит" забил ему два мяча только в последние десять минут, в матче против "Ахмата" команда играла в меньшинстве и пропустила только один гол.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.95, на ничью – 3.40, на "Енисей" – 4.40.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: Возможный переход Дзюбы в "Бордо": появились новые данные. | http://soccernews.ru