Экзотический дебютант отправляется в Россию: представление сборной Панамы

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 55

Лучший результат на чемпионате мира: не участвовала

Гвардейцы: Габриэль Гомес (143 матча) – в истории и в заявке

Лучшие бомбардиры: Блас Перес и Луис Техада (43 гола) - в истории и в заявке.

Панама - самая колоритная и экзотическая сборная на ЧМ-2018. Команда никогда ранее не пробивалась на мундиаль, для нее это исторический успех, президент страны даже объявил день выхода на ЧМ национальным праздником. Отбор в КОНКАКАФ достаточно специфический, в этой зоне есть несколько сильных сборных, которые каждый раз пробиваются на ЧМ (США, Мексика, Коста-Рика), четвертая путевка на мундиаль обычно разыгрывается в стыках, поэтому экзотические страны, такие как Тринидад и Тобаго или Гондурас с Ямайкой – нечастые гости на ЧМ.

Сначала все команды из Центральной Америки играют на предварительном этапе, победители групп выходят дальше, затем эти шесть сборных играют между собой по круговой системе, три лучшие команды отправляются на ЧМ, а четвёртая – в стыки. Сборная Панамы ранее не могла преодолеть даже первый этап, затем несколько раз она выходила в финальный раунд, но занимала пятое или шестое место в группе. Наиболее близка она была к стыковым матчам в отборе на ЧМ-2014. В последнем туре квалификации Панама выигрывала у американцев, что давало им возможность занять четвертое место, но затем в компенсированное время сборная США забила два гола и одержала победу. Панама не смогла пробиться в стыки, но судьба вернула ей долг через четыре года.

Отбор на ЧМ

После серии предварительных игр в финальный пятый раунд отбора вышли сборные Панамы, Мексики, Коста-Рики, Гондураса, США и Тринидада и Тобаго. Мексиканцы выглядели фаворитами, они досрочно выиграли группу и вышли на ЧМ, затем к ним присоединилась Коста-Рика. За третье место развернулась борьба между Панамой, Гондурасом и США.

Американцы ужасно начали квалификацию, проиграв Мексике и Коста-Рике, затем выиграли у Гондураса и сыграли вничью с Панамой, после четырех матчей у них было четыре очка, столько же пунктов было и у Гондураса. В это же время Панама имела на балл больше, при том, что проиграла аутсайдеру Тринидаду и Тобаго.

К седьмому туру диспозиция сильно не изменилась, Панама набрала за три матча только два очка, но и конкуренты выглядели не лучше. Сборные США и Гондураса вышли вперед за счет побед над худшей командой группы, но уже в восьмом туре они сыграли между собой вничью, из-за чего Панаме удалось исправить ситуацию. За два тура до финиша Панама имела в своем активе десять очков, США – девять, а Гондурас – восемь.

В предпоследнем матче США разгромили Панаму со счетом 4:0, казалось, что американцы уже могут бронировать билеты в Россию, однако все изменил последний тур. Сборная США неожиданно проиграла Тринидаду и Тобаго. В параллельном матче Панама и Коста-Рика играли вничью, которая оставляла "канальщиков" за бортом ЧМ, но за две минуты до конца Торрес забил гол-фантом после подачи углового. Мяч так и не пересек линию ворот, но арбитр указал на центр поля. Этот результат вывел Панаму на ЧМ напрямую, а сборную отбросил США на пятое место, она не смогла даже пробиться в стыки.

Заявка сборной Панамы на ЧМ 2018

Вратари: Хосе Кальдерон ("Чоррильо"), Хайме Пенедо ("Динамо Бухарест"), Алекс Родригес ("Сан-Франциско");



Защитники: Адольфо Мачадо ("Динамо Хьюстон"), Фидель Эскобар, Микаэль Мурильо (оба - "Нью-Йорк Ред Буллз"), Фелипе Балой ("Мунисипаль"), Роман Торрес ("Сиэтл Саундерс"), Эрик Дэвис ("ДАК 1904"), Луис Овалье ("Олимпия"), Гарольд Каммингс ("Сан-Хосе");



Полузащитники: Габриэль Гомес ("Букараманга"), Анибаль Годой ("Сан-Хосе"), Альберто Кинтеро ("Университарио"), Армандо Купер ("Универсидад де Чили"), Хосе Луис Родригес ("Гент"), Валентин Пиментель ("Пласа Амадор"), Эдгар Барсенас ("Кафеталерос де Тапачула");



Нападающие: Блас Перес ("Мунисипаль"), Луис Техада ("Спортс Бойз"), Габриэль Торрес ("Уачипато"), Абдиэль Арройо ("Алахуэленсе"), Исмаэль Диас ("Депортиво").

Оптимальный состав: Пенедо, Эскобар, Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Годой, Барсенас, Кинтеро, Перес, Техада.

Ключевые игроки

У Панамы нет звезд, сборная состоит из игроков, которые выступают в МЛС, чемпионатах Перу, Колумбии, Чили или Гватемалы. В Европе играют вратарь Хайме Пенедо ("Динамо" Бухарест), Рикардо Авилла (числится в "Генте") и Эрик Дэвис (словацкий ДАК 1904). Лучшие игроки сборной – мощный форвард Луис Техада и Блас Перес. 36-летний Техада за свою карьеру сменил клубы 17 раз (в какой-то момент его занесло даже в ОАЭ, где он провел 15 игр за "Аль-Айн"). В основном же он играл в Мексике, Перу и Колумбии. Техада – самый ценный игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2005. Тогда Панама дошла до финала, где уступила сборной США, форвард забил два гола.

Бласу Пересу 37 лет, он не уступает Техеде по количеству голов за сборную, а в плане переходов из клуба в клуб даже выигрывает. Перес сменил 19 команд. В 2007 году он засветился в Европе, проведя один год в "Эркулесе", где забил четыре гола.

Главный тренер

В отличие от игроков, главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес дважды пробивался со своими командами на ЧМ. В 1998 году он привез во Францию сборную Колумбии. В стартовом матче выиграть не удалось, сборная Румынии одержала минимальную победу благодаря голу Илие. Во втором туре колумбийцы выиграли у Туниса. Решающей стала третья игра против англичан. Колумбии нужна была только победа, но в итоге голы Андертона и Бэкхема вывели сборную Англии в 1/8 финала. Выступление на мундиале было признано неудачным, Гомес покинул сборную Колумбии и возглавил Эквадор, который он впервые в истории вывел на мундиаль 2002 года.

Трехцветные попали в группу к Италии, Хорватии и Мексике. Они проиграли две стартовые, но затем в третьем туре обыграли хорватов, не вольно оказав услугу Италии. Хорватия же вылетела после группового этапа. Позже он вернулся в сборную Колумбии и мог приехать с ней на ЧМ-2014, однако он был вынужден покинуть национальную команду из-за скандального случая, когда он напал на женщину и избил ее. После этого Гомес транзитом через "Индепендьенте Медельин" оказался в сборной Панамы.

Перспективы на ЧМ

Панама – одна из самых слабых сборных на турнире, ее главная задача набрать несколько очков в группе и не проиграть крупно фаворитам. Против сборной Бельгии и Англии шансов практически нет, хотя Панаму должен вдохновить пример сборной Гондураса, который на своем дебютном ЧМ-1982 сыграл вничью с Испанией и Северной Ирландией, а Югославии проиграл только со счетом 0:1.

Главным матчем для Панамы на ЧМ станет поединок против сборной Туниса, который состоится 28 июня в Саранске. Именно в этой игре команда из Центральной Америки может одержать историческую победу.

Вячеслав Горбачев

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