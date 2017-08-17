Экзотический выезд на родину Роналду: киевское "Динамо" отправляется на матч с "Маритиму"
"Маритиму" – "Динамо" Киев
Стадион: "Душ Баррейруш" (Фуншал)
Начало матча: 22:30
Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)
Насыщенная программа раунда плей-офф квалификационных первых матчей Лиги Европы закроется противостоянием в родном городе Криштиану Роналду Фуншале, где местная команда "Маритиму" проверит свои силы на фоне киевского "Динамо". Естественно, украинский клуб не должен был находиться там, где он находится сейчас, а спорить с куда более сильной командой за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Но киевляне глупейшим образом умудрились растранжирить преимущество в два мяча в дуэли с несравнимо слабым "Янг Бойз" и досрочно покинуть турнир, едва начав в нем выступать.
"Маритиму" – команда оборонительного типа. Подопечные Даниэла Рамуша мало забивают, но также мало и пропускают. В прошлом сезоне в чемпионате Португалии меньше островитян пропустила только "Бенфика", которая в итоге стала чемпионом и "Порту" – обладатель серебреных наград. Важно отметить, что в сравнении с прошлым сезоном "львы Мадейры" лишились своих многих лидеров, хотя, по большому счету на философии игры это никак не сказалось, а это значит, что команда целиком и полностью тренерская.
Что касается "Динамо", то в отличии от ближайшего оппонента киевляне успели, как следует, вкатится в сезон. За месяц подопечные Александра Хацкевича провели целых восемь матчей, но, как уже упоминалось выше, хорошо получается пока только на внутренней арене. В еврокубках "бело-синие" серьезно задолжали болельщикам, поэтому они обязаны не только легко проходить португальцев, но и желательно снять все вопросы уже там, на острове Мадейра.
Интересные факты противостояния "Маритиму" и "Динамо":
"Маритиму" и киевское "Динамо" ни разу в истории не играли между собой.
В прошлом году киевляне уже играли в Португалии. Тогда подопечные Сергея Реброва в рамках группового раунда Лиги чемпионов уступили "Бенфике" со счетом 1:0. А сезоном ранее "бело-синие" на этой же стадии разобрались с "Порту" на "Драгау", забив тем два безответных гола.
"Маритиму" – не очень забивная команда, которая в последних пяти встречах отправили в ворота соперника всего четыре гола. В то время, как "Динамо" за то же количество игр забило 11 мячей.
Ориентировочные составы на игру:
Маритиму: Шарлес, Бебету, Заинадин, Пабло, Мартинш, Ж. Кошта, Шен, Бесса, Э. Кошта, Валенте, Пинью
Динамо: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Ярмоленко, Гонсалес, Мбокани
Прогноз на матч "Маритиму" – "Динамо":
При всей психологической нестабильности "динамовцев", украинский клуб является однозначным фаворитом матча. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые на победу киевлян выставляют коэффициент 1.95. В то время, как выигрыш "Маритиму" в среднем оценивается в 4.2.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Утрехт" - "Зенит" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года
-
Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет
Лента новостей
-
Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"
-
Давинсон Санчес близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
"Маритиму" - "Динамо Киев" - 0:0 (обзор)
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Милан" - "Шкендия" - 6:0 (обзор)
-
"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"
-
"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты
-
"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"
-
"Монако" нацелился на Муссу Дембеле
-
"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"
-
Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"
-
БАТЭ - "Александрия" - 1:1 (обзор)
-
"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"
-
"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича
-
Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"