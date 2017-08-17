Экзотический выезд на родину Роналду: киевское "Динамо" отправляется на матч с "Маритиму"

"Маритиму" – "Динамо" Киев

Стадион: "Душ Баррейруш" (Фуншал)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)

Насыщенная программа раунда плей-офф квалификационных первых матчей Лиги Европы закроется противостоянием в родном городе Криштиану Роналду Фуншале, где местная команда "Маритиму" проверит свои силы на фоне киевского "Динамо". Естественно, украинский клуб не должен был находиться там, где он находится сейчас, а спорить с куда более сильной командой за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Но киевляне глупейшим образом умудрились растранжирить преимущество в два мяча в дуэли с несравнимо слабым "Янг Бойз" и досрочно покинуть турнир, едва начав в нем выступать.

"Маритиму" – команда оборонительного типа. Подопечные Даниэла Рамуша мало забивают, но также мало и пропускают. В прошлом сезоне в чемпионате Португалии меньше островитян пропустила только "Бенфика", которая в итоге стала чемпионом и "Порту" – обладатель серебреных наград. Важно отметить, что в сравнении с прошлым сезоном "львы Мадейры" лишились своих многих лидеров, хотя, по большому счету на философии игры это никак не сказалось, а это значит, что команда целиком и полностью тренерская.

Что касается "Динамо", то в отличии от ближайшего оппонента киевляне успели, как следует, вкатится в сезон. За месяц подопечные Александра Хацкевича провели целых восемь матчей, но, как уже упоминалось выше, хорошо получается пока только на внутренней арене. В еврокубках "бело-синие" серьезно задолжали болельщикам, поэтому они обязаны не только легко проходить португальцев, но и желательно снять все вопросы уже там, на острове Мадейра.

Интересные факты противостояния "Маритиму" и "Динамо":

"Маритиму" и киевское "Динамо" ни разу в истории не играли между собой.

В прошлом году киевляне уже играли в Португалии. Тогда подопечные Сергея Реброва в рамках группового раунда Лиги чемпионов уступили "Бенфике" со счетом 1:0. А сезоном ранее "бело-синие" на этой же стадии разобрались с "Порту" на "Драгау", забив тем два безответных гола.

"Маритиму" – не очень забивная команда, которая в последних пяти встречах отправили в ворота соперника всего четыре гола. В то время, как "Динамо" за то же количество игр забило 11 мячей.

Ориентировочные составы на игру:

Маритиму: Шарлес, Бебету, Заинадин, Пабло, Мартинш, Ж. Кошта, Шен, Бесса, Э. Кошта, Валенте, Пинью

Динамо: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Ярмоленко, Гонсалес, Мбокани

Прогноз на матч "Маритиму" – "Динамо":

При всей психологической нестабильности "динамовцев", украинский клуб является однозначным фаворитом матча. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые на победу киевлян выставляют коэффициент 1.95. В то время, как выигрыш "Маритиму" в среднем оценивается в 4.2.

Богдан Архипенко

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