El Desmarque: "Барселона" предложила "Ливерпулю" купить Коутиньо
"Барселона" предложила "Ливерпулю" купить полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Desmarque.
На данный момент футболист играет в аренде в "Баварии". Ранее стало известно, что немецкий клуб не собирается выкупать права на хавбека, поэтому по окончании сезона бразилец вернется в каталонский клуб.
По данным издания, "Барселона" хочет продать игрока не менее чем за 108 миллионов евро. Каталонцы предложили "Ливерпулю" приобрести полузащитника, однако мерсисайдцы отказали сине-гранатовым.
В этом сезоне Коутиньо участвовал в 16 матчах чемпионата Германии, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.
Не пропустите: "Бавария" не будет выкупать Коутиньо у "Барселоны"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
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|Манчестер Сити
|24
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|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
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|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17