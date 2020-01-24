El Desmarque: "Барселона" предложила "Ливерпулю" купить Коутиньо

"Барселона" предложила "Ливерпулю" купить полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Desmarque.

На данный момент футболист играет в аренде в "Баварии". Ранее стало известно, что немецкий клуб не собирается выкупать права на хавбека, поэтому по окончании сезона бразилец вернется в каталонский клуб.

По данным издания, "Барселона" хочет продать игрока не менее чем за 108 миллионов евро. Каталонцы предложили "Ливерпулю" приобрести полузащитника, однако мерсисайдцы отказали сине-гранатовым.

В этом сезоне Коутиньо участвовал в 16 матчах чемпионата Германии, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.

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