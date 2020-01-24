El Desmarque: "Барселона" предложила "Ливерпулю" купить Коутиньо

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El Desmarque: "Барселона" предложила "Ливерпулю" купить Коутиньо

"Барселона" предложила "Ливерпулю" купить полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Desmarque.

На данный момент футболист играет в аренде в "Баварии". Ранее стало известно, что немецкий клуб не собирается выкупать права на хавбека, поэтому по окончании сезона бразилец вернется в каталонский клуб.

По данным издания, "Барселона" хочет продать игрока не менее чем за 108 миллионов евро. Каталонцы предложили "Ливерпулю" приобрести полузащитника, однако мерсисайдцы отказали сине-гранатовым.

В этом сезоне Коутиньо участвовал в 16 матчах чемпионата Германии, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" не будет выкупать Коутиньо у "Барселоны"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Коутиньо никому не нужен с его зарплатой, и с его заоблачной стоимостью.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если только Арсенал

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

или мю

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты считаешь что менеджеры Арсенала и МанЮ дебилы, которые не видят что Коутиньо обосрался в Барсе и Баварии?

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