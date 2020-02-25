Эль-Кабир вернулся в общую группу "Урала"

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Эль-Кабир вернулся в общую группу "Урала"

Хавбек "Урала" Отман Эль-Кабир восстановился после травмы и вернулся в общую группу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

До этого футболист тренировался по индивидуальной программе.

В этом сезоне полузащитник участвовал в 15 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

29 февраля "Урал" встретится с ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

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