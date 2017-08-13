"Эль-Класико": "Барселона" и "Реал" сразятся в первом матче за Суперкубок Испании

"Барселона" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

В этот уик-энд настоящий любитель игры номер один уже успел по-настоящему насладиться огромной порцией высококлассного европейского футбола, но, как правило, после сытного и питательного блюда следует десерт. В завершении недели в качестве сладкого будет подано вечное противостояние двух самых лучших и брендовых команд мира "Барселоны" и "Реала" - больше известное, как "Эль-Класико". Команды откроют сезон первой встречей в Суперкубке Испании, которая пройдет на "Камп Ноу". В последнее время противостояние каталонского и мадридского гранда уже, что называется, примелькалось, но верите или нет, именно в битве за Суперкубок "блаугранас" и "галактикос" встречаются реже всего. Шутка ли, последняя дуэль датирована 2012 годом.

Сезон в Испании еще не начался, а "Реал" уже успел привезти в клубный музей свой очередной трофей. На неделе "сливочные" прибрали к рукам Суперкубок УЕФА, переиграв "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Камп Ноу" будет очень волнительной, прежде всего, для Каталонии. Ведь предстоящий поединок станет первым официальным матчем во главе команды для Эрнесто Вальверде – баска, до этого весьма неплохо поработавшего в "Атлетике" Бильбао.

Судить готовность команд по результатам товарищеских предсезонных игр – курам на смех, но все же необходимо констатировать, что каталонцы не уступили ни в одном матче в отличие от мадридцев, которые капитулировали перед той же "Барсой" и "Манчестер Сити" в рамках Международного кубка чемпионов. Сейчас гораздо важнее затронуть кадровый вопрос. Что "блаугранас", что "сливочные" пока не очень активны на трансферном рынке, команды больше продают, чем покупают.

В Каталонии на данный момент задачей номер один является найти достойную замену Неймару, ушедшему за неприлично большие деньги в ПСЖ. В прессе обговаривают сразу нескольких кандидатов, ну а пока дальше слухов дело не дошло в матче против "галактикос" компанию Суаресу и Месси, скорей всего, составит Деулофеу. "Реал" же не столько усилился, сколько послабил конкурентов, прикупив Себальоса из "Бетиса" и Тео Эрнандеса их "Атлетико". Кроме того, мадридцы позволили себе избавиться от далеко не последних игроков Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Данило.

Из тех, кто в распоряжении Вальверде в заявку на первый матч за Суперкубок по разным причинам не попали Арда Туран, Марлон, Сампер, Мунир, Гомеш, Рафинья и Вермален. У "Реала" всего одна, но куда более существенная потеря. Лука Модрич пропустит поединок из-за дисквалификации, полученной еще в ответной встрече с "Атлетико" в 2014 году.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реала":

Последние две встречи между "Барселоной" и "Реалом" завершились победой каталонцев со счетом 3:2.

"Блаугранас" 12 раз завоевывали Суперкубок Испании, в то время, как на счету "сливочных" 9 аналогичных трофеев.

В общей сложности каталонцы и мадридцы в рамках Суперкубка Испании встречались 12 раз. 6 побед на счету "Реала" против 4 у "Барселоны".

В крайних шести поединках на "Камп Ноу" против "Реала" "Барселона" уступила лишь однажды. В сезоне 2015/2016 "сине-гранатовые" проиграли со счетом 1:2.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Месси, Деулофеу, Суарес

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал":

Учитывая то, как в последнее время складываются отношения "Барселоны" и "Реала" фаворитом поединка является каталонский гранд. Можно предположить, что команды не будут сильно рисковать в первом матче, а от этого вполне реалистичным прогнозом выглядит ничья.

Букмекеры также больше шансов дают команде Вальверде, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш "галактикос" в среднем оценивается в 3.3. Котировки на ничью в зависимости от конторы колеблются в пределах от 3.75 до 4.2.

Богдан Архипенко

Внимание, тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги? | http://soccernews.ru