"Эль-Класико": "Барселона" и "Реал" сразятся в первом матче за Суперкубок Испании
"Барселона" – "Реал" Мадрид
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
В этот уик-энд настоящий любитель игры номер один уже успел по-настоящему насладиться огромной порцией высококлассного европейского футбола, но, как правило, после сытного и питательного блюда следует десерт. В завершении недели в качестве сладкого будет подано вечное противостояние двух самых лучших и брендовых команд мира "Барселоны" и "Реала" - больше известное, как "Эль-Класико". Команды откроют сезон первой встречей в Суперкубке Испании, которая пройдет на "Камп Ноу". В последнее время противостояние каталонского и мадридского гранда уже, что называется, примелькалось, но верите или нет, именно в битве за Суперкубок "блаугранас" и "галактикос" встречаются реже всего. Шутка ли, последняя дуэль датирована 2012 годом.
Сезон в Испании еще не начался, а "Реал" уже успел привезти в клубный музей свой очередной трофей. На неделе "сливочные" прибрали к рукам Суперкубок УЕФА, переиграв "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Камп Ноу" будет очень волнительной, прежде всего, для Каталонии. Ведь предстоящий поединок станет первым официальным матчем во главе команды для Эрнесто Вальверде – баска, до этого весьма неплохо поработавшего в "Атлетике" Бильбао.
Судить готовность команд по результатам товарищеских предсезонных игр – курам на смех, но все же необходимо констатировать, что каталонцы не уступили ни в одном матче в отличие от мадридцев, которые капитулировали перед той же "Барсой" и "Манчестер Сити" в рамках Международного кубка чемпионов. Сейчас гораздо важнее затронуть кадровый вопрос. Что "блаугранас", что "сливочные" пока не очень активны на трансферном рынке, команды больше продают, чем покупают.
В Каталонии на данный момент задачей номер один является найти достойную замену Неймару, ушедшему за неприлично большие деньги в ПСЖ. В прессе обговаривают сразу нескольких кандидатов, ну а пока дальше слухов дело не дошло в матче против "галактикос" компанию Суаресу и Месси, скорей всего, составит Деулофеу. "Реал" же не столько усилился, сколько послабил конкурентов, прикупив Себальоса из "Бетиса" и Тео Эрнандеса их "Атлетико". Кроме того, мадридцы позволили себе избавиться от далеко не последних игроков Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Данило.
Из тех, кто в распоряжении Вальверде в заявку на первый матч за Суперкубок по разным причинам не попали Арда Туран, Марлон, Сампер, Мунир, Гомеш, Рафинья и Вермален. У "Реала" всего одна, но куда более существенная потеря. Лука Модрич пропустит поединок из-за дисквалификации, полученной еще в ответной встрече с "Атлетико" в 2014 году.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реала":
Последние две встречи между "Барселоной" и "Реалом" завершились победой каталонцев со счетом 3:2.
"Блаугранас" 12 раз завоевывали Суперкубок Испании, в то время, как на счету "сливочных" 9 аналогичных трофеев.
В общей сложности каталонцы и мадридцы в рамках Суперкубка Испании встречались 12 раз. 6 побед на счету "Реала" против 4 у "Барселоны".
В крайних шести поединках на "Камп Ноу" против "Реала" "Барселона" уступила лишь однажды. В сезоне 2015/2016 "сине-гранатовые" проиграли со счетом 1:2.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Месси, Деулофеу, Суарес
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема
Прогноз на матч "Барселона" – "Реал":
Учитывая то, как в последнее время складываются отношения "Барселоны" и "Реала" фаворитом поединка является каталонский гранд. Можно предположить, что команды не будут сильно рисковать в первом матче, а от этого вполне реалистичным прогнозом выглядит ничья.
Букмекеры также больше шансов дают команде Вальверде, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш "галактикос" в среднем оценивается в 3.3. Котировки на ничью в зависимости от конторы колеблются в пределах от 3.75 до 4.2.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20