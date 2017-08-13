"Эль-Класико": "Барселона" и "Реал" сразятся в первом матче за Суперкубок Испании

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"Эль-Класико": "Барселона" и "Реал" сразятся в первом матче за Суперкубок Испании

"Барселона"  –  "Реал" Мадрид

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

В этот уик-энд настоящий любитель игры номер один уже успел по-настоящему насладиться огромной порцией высококлассного европейского футбола, но, как правило, после сытного и питательного блюда следует десерт. В завершении недели в качестве сладкого будет подано вечное противостояние двух самых лучших и брендовых команд мира "Барселоны" и "Реала" - больше известное, как "Эль-Класико". Команды откроют сезон первой встречей в Суперкубке Испании, которая пройдет на "Камп Ноу". В последнее время противостояние каталонского и мадридского гранда уже, что называется, примелькалось, но верите или нет, именно в битве за Суперкубок "блаугранас" и "галактикос" встречаются реже всего. Шутка ли, последняя дуэль датирована 2012 годом.

Сезон в Испании еще не начался, а "Реал" уже успел привезти в клубный музей свой очередной трофей. На неделе "сливочные" прибрали к рукам Суперкубок УЕФА, переиграв "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Камп Ноу" будет очень волнительной, прежде всего, для Каталонии. Ведь предстоящий поединок станет первым официальным матчем во главе команды для Эрнесто Вальверде – баска, до этого весьма неплохо поработавшего в "Атлетике" Бильбао.

Судить готовность команд по результатам товарищеских предсезонных игр – курам на смех, но все же необходимо констатировать, что каталонцы не уступили ни в одном матче в отличие от мадридцев, которые капитулировали перед той же "Барсой" и "Манчестер Сити" в рамках Международного кубка чемпионов. Сейчас гораздо важнее затронуть кадровый вопрос. Что "блаугранас", что "сливочные" пока не очень активны на трансферном рынке, команды больше продают, чем покупают.

В Каталонии на данный момент задачей номер один является найти достойную замену Неймару, ушедшему за неприлично большие деньги в ПСЖ. В прессе обговаривают сразу нескольких кандидатов, ну а пока дальше слухов дело не дошло в матче против "галактикос" компанию Суаресу и Месси, скорей всего, составит Деулофеу. "Реал" же не столько усилился, сколько послабил конкурентов, прикупив Себальоса из "Бетиса" и Тео Эрнандеса их "Атлетико". Кроме того,  мадридцы позволили себе избавиться от далеко не последних игроков Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Данило.

Из тех, кто в распоряжении Вальверде в заявку на первый матч за Суперкубок по разным причинам не попали Арда Туран, Марлон, Сампер, Мунир, Гомеш, Рафинья и Вермален. У "Реала" всего одна, но куда более существенная потеря. Лука Модрич пропустит поединок из-за дисквалификации, полученной еще в ответной встрече с "Атлетико" в 2014 году.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реала":

Последние две встречи между "Барселоной" и "Реалом" завершились победой каталонцев со счетом 3:2.

"Блаугранас" 12 раз завоевывали Суперкубок Испании, в то время, как на счету "сливочных" 9 аналогичных трофеев.

В общей сложности каталонцы и мадридцы в рамках Суперкубка Испании встречались 12 раз. 6 побед на счету "Реала" против 4 у "Барселоны".

В крайних шести поединках на "Камп Ноу" против "Реала" "Барселона" уступила лишь однажды. В сезоне 2015/2016 "сине-гранатовые" проиграли со счетом 1:2.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Месси, Деулофеу, Суарес

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Барселона""Реал":

Учитывая то, как в последнее время складываются отношения "Барселоны" и "Реала" фаворитом поединка является каталонский гранд. Можно предположить, что команды не будут сильно рисковать в первом матче, а от этого вполне реалистичным прогнозом выглядит ничья.

Букмекеры также больше шансов дают команде Вальверде, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш "галактикос" в среднем оценивается в 3.3. Котировки на ничью в зависимости от конторы колеблются в пределах от 3.75 до 4.2.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
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