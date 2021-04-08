"Эль-класико". Где смотреть матч "Реал" – "Барселона"

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"Эль-класико". Где смотреть матч "Реал" – "Барселона"Фото: Твиттер @LaLigaEN
В субботу, 10 апреля, в рамках 30-го тура Ла Лиги состоится очередная встреча извечных соперников "Реала" и "Барселоны".

Матч пройдет в Мадриде на "Эстадио Альфредо Ди Стефано".

В прямом эфире игру можно будет увидеть на каналах "Матч! Футбол 1" и "Рен ТВ", а также на сервисе "Телеспорт". 

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, каталонский клуб находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 65 очков. "Королевский клуб" расположился строчкой ниже, набрав 63 балла.

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