Эль Класико могут перенести на другую дату

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Эль Класико могут перенести на другую дату

Поединок между "Барселоной" и "Реалом" могут перенести на другую дату.

Как сообщает Marca, первое Эль Класико текущего сезона может состояться 18 декабря, вместо запланированного 26 октября.

Отмечается, что оба клуба не против переноса игры на зиму, однако "сине-гранатовые" все равно предпочитают сыграть 26 октября. Решение Ла Лиги будет озвучено до понедельника.

Напомним, что вопрос о переносе матча был поднят после массовых протестов в Каталонии.

Читайте также: "Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид. | http://soccernews.ru
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