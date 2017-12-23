"Эль Класико" среди белого дня: "Реал" схлестнется с "Барселоной" в Мадриде
"Реал" Мадрид – "Барселона"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 15:00
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Главным блюдом насыщенной субботней программы европейского футбола, естественно, станет поединок двух больших футбольных брендов и непримиримых соперников "Реала" и "Барселоны". "Эль Класико" пройдет в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги, который почему-то решили растянуть на пять дней. Ведь уик-энд стартовал еще во вторник малоинтересным сражением "Леванте" и "Леганеса" и вот теперь завершится тремя дуэлями в преддверии Рождества, среди которых и столь популярное и всегда значимое столкновение мадридцев и каталонцев.
Самое интересное во всей этой истории то, что поединок начнется в 13:00 по местному времени. Казалось бы, ничего особенного для Примеры, если не вспомнить, что прежде никогда в истории "Эль Класико" не проводилось так рано. Обычно главный матч высшего дивизиона играется поздним вечером, ну или хотя бы после обеда.
В мире все очень быстро меняется! Это слегка пафосное выражение можно смело применить к дуэли двух самых титулованных команд с как-никак испанской пропиской в рамках первой части сезона. "Реал" и "Барселона" начали кампанию с традиционного двухраундового финала за Суперкубок, в котором "галактикос" весьма лихо разобрались с "сине-гранатовыми". И на фоне всех проблем "блаугранас", действующему чемпиону вроде как оставалось цвести и пахнуть, но вышло все совсем по-другому. И вот что мы имеем. Фактически к экватору чемпионата подопечные Эрнесто Вальверде ни разу не проиграли, сыграв вничью лишь трижды и теперь с высоко поднятой головой смотрят на своего главного преследователя в турнирной таблице "Атлетико", который отстает ни много ни мало на шесть очков. "Реалу" пока отведено место замыкающего в зоне Лиги Чемпионов на расстоянии от лидера в 11 пунктов.
Ребята Зинедина Зидана брали небольшой перерыв длительностью в один тур для того, чтобы съездить в Эмираты за вторым подряд Кубком лучшей команды мира и, естественно, приехали вдохновленными. Но в этой связи не столько важно отметить хорошее настроение мадридцев, сколько их готовность во всеоружии в кадровой составляющей. Ведь впервые с начала сезона "Реал" располагает всей обоймой игроков. Конечно, есть претензии по физической форме некоторых исполнителей, но все в строю и это факт. Чего не скажешь о "Барселоне". Главной потерей каталонцев является основной центральный защитник Самюэль Умтити, которого скорей всего заменит не шибко надежный Томас Вермален.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Барселоны":
История противостояний "Реала" и "Барселоны" насчитывает 208 противостояний. По-прежнему небольшое преимущество на стороне мадридцев – 88 побед против 80 на счету каталонцев. Еще 40 встреч завершились вничью.
"Эль Класико" очень редко проходит без забитых голов. Последний "сухой" матч был сыгран в ноябре 2002, а до этого в далеком 1989 году.
Крайний матч на "Сантьяго Бернабеу" в рамках чемпионата Испании завершился драматической победой "блаугранас". Уже к компенсированное время гол Лео Месси принес три очка гостям, которые отпраздновали победу со счетом 3:2.
"Барселона" победила в 20 из последних 23 матчах. В то время, как "Реал" уступил лишь дважды в последних 32 домашних встречах в рамках Ла Лиги.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема
Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Вермален, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Л. Суарес
Прогноз на матч "Реал" – "Барселона":
По сезону "Барселона" смотрится, конечно, гораздо убедительнее. Но фактор домашнего поля и ту сложную ситуацию в регулярном чемпионате, в которую "Реал" сам себя загнал нельзя сбрасывать со счетов. У "сливочных" нет другого выхода, кроме как победить. По мнению многих экспертов, поражение станет приговором для мадридского клуба в борьбе за чемпионский титул.
Букмекеры явного фаворита не определяют, но больше склоняются в сторону хозяев, выставляя на их победу коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш каталонцев оценивается в 3.1.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11