Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

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Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Реал"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Центральный поединок всего европейского уикенда состоится в Испании: на стадионе "Камп Ноу" встретятся "Барселона" и "Реал". Несмотря на уже свершившееся чемпионство каталонцев и гарантированное место в зоне Лиге Чемпионов мадридцев, очередное Эль Класико обещает стать очень жарким. А по-другому и быть не может, когда встречаются такие непримиримые соперники, в составе которых играют два лучших футболиста последнего десятилетия. К слову, Месси и Роналду уже немолоды, так что кто знает, сколько еще раз мы увидим их очное противостояние.

Матч в Барселоне станет уже третьим по счету Эль Класико в текущем сезоне. Еще в августе 2017-го команды встречались в рамках Суперкубка Испании, и тогда "сливочные" были сильнее в обоих матчах – 2:0 и 3:1. А вот в чемпионате каталонцы разорвали на части "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" – 3:0. Впервые за долгое время соперники подходят к очному противостоянию при отсутствии турнирной интриги, однако вряд ли этот фактор сможет снизить градус матча.         

"Барселона" – уже чемпион Испании, причем титул лучшей команды страны был оформлен за 4 тура до финиша. Случилось это после гостевой победы над "Депортиво" (4:2), которая, в свою очередь, стала возможна благодаря хет-трику Лионеля Месси. Аргентинец, как и Андрес Иньеста, стали девятикратными чемпионами Испании, уступая по этому показателю лишь легенде "Реала" Франсиско Хенто. К слову, для Иньесты нынешнее Эль Класико станет последним – испанец покинет команду по окончании сезона.

Кроме того, подопечные Зеедорфа организовали чемпионский коридор каталонцам в честь победы в Кубке Испании. А вот "Реал" не собирается этого делать уже в рамках победы в чемпионате, что вызывает немало споров среди болельщиков обоих клубов. Безусловно, довольно успешный сезон "сине-гранатовых" смазал вылет от "Ромы" в Лиге Чемпионов, однако победа в Эль Класико однозначно даст основания признать первый год руководства командой Эрнесто Вальверде очень достойным.

Если во внутреннем первенстве "Реал" давно потерял все надежды на золото, то в еврокубках подопечные Зидана вновь продемонстрировали уникальный результат. Три раза подряд выходить в финал Лиги Чемпионов не удавалось еще никому, не говоря уже о возможной победе в Киеве. Вот только у футбольной общественности возникает очень много вопросов к странному судейству в пользу королевского клуба. Однако, проводя аналогию с другими еврокубковыми матчами, можно сделать вывод, что это было лишь стечением обстоятельств.

Вот и в ответном полуфинале ЛЧ против "Баварии" "сливочные" были откровенно слабее своего соперника, но несколько странных решений Чакира протолкнули их в финал. Во внутреннем первенстве "Реал" мотивирован разве что возможностью обойти "Атлетико" в турнирной таблице, ведь чемпионскую гонку он проиграл уже давно, пусть и неофициально. Главный матч сезона против "Ливерпуля" состоится 26 мая, так что держать его в голове не имеет смысла – сейчас нужно обыгрывать "Барселону". 

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реала":

В 10 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 5 побед "Барселоны", 1 ничья и 4 победы "Реала".

Каталонцы выиграли 26 из 28 последних поединков чемпионата Испании на "Камп Ноу".

Беспроигрышная серия мадридцев в Примере насчитывает 8 матчей.

В 22 из 25 предыдущих поединков между "сливочными" и "сине-гранатовыми" было забито, как минимум, 3 гола.

Лучший бомбардир Эль Класико Лионель Месси, на его счету 25 голов в ворота мадридского "Реала".

Также Лео лучший ассистент противостояния, 14 голевых передач сделал аргентинец в Эль Класико.

"Реал" ни разу не проиграл на "Камп Ноу" после того, как Серхио Рамос стал капитаном.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.

Реал: Навас, Васкес, Начо, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Искло, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал":

Фаворитом Эль Класико считается "Барселона" – команда Вальверде выйдет на "Камп Ноу" в качестве чемпиона Испании, что должно придать ей дополнительный импульс к победе. Да и у мадридцев в последнее время выдаются очень сложные матчи, хотя, с другой стороны, на выезде "Реал" играет очень эффективно.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,71, ничейный исход – 4,74, победа "Реала" – 4,62.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
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