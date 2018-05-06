Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Реал"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Центральный поединок всего европейского уикенда состоится в Испании: на стадионе "Камп Ноу" встретятся "Барселона" и "Реал". Несмотря на уже свершившееся чемпионство каталонцев и гарантированное место в зоне Лиге Чемпионов мадридцев, очередное Эль Класико обещает стать очень жарким. А по-другому и быть не может, когда встречаются такие непримиримые соперники, в составе которых играют два лучших футболиста последнего десятилетия. К слову, Месси и Роналду уже немолоды, так что кто знает, сколько еще раз мы увидим их очное противостояние.

Матч в Барселоне станет уже третьим по счету Эль Класико в текущем сезоне. Еще в августе 2017-го команды встречались в рамках Суперкубка Испании, и тогда "сливочные" были сильнее в обоих матчах – 2:0 и 3:1. А вот в чемпионате каталонцы разорвали на части "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" – 3:0. Впервые за долгое время соперники подходят к очному противостоянию при отсутствии турнирной интриги, однако вряд ли этот фактор сможет снизить градус матча.

"Барселона" – уже чемпион Испании, причем титул лучшей команды страны был оформлен за 4 тура до финиша. Случилось это после гостевой победы над "Депортиво" (4:2), которая, в свою очередь, стала возможна благодаря хет-трику Лионеля Месси. Аргентинец, как и Андрес Иньеста, стали девятикратными чемпионами Испании, уступая по этому показателю лишь легенде "Реала" Франсиско Хенто. К слову, для Иньесты нынешнее Эль Класико станет последним – испанец покинет команду по окончании сезона.

Кроме того, подопечные Зеедорфа организовали чемпионский коридор каталонцам в честь победы в Кубке Испании. А вот "Реал" не собирается этого делать уже в рамках победы в чемпионате, что вызывает немало споров среди болельщиков обоих клубов. Безусловно, довольно успешный сезон "сине-гранатовых" смазал вылет от "Ромы" в Лиге Чемпионов, однако победа в Эль Класико однозначно даст основания признать первый год руководства командой Эрнесто Вальверде очень достойным.

Если во внутреннем первенстве "Реал" давно потерял все надежды на золото, то в еврокубках подопечные Зидана вновь продемонстрировали уникальный результат. Три раза подряд выходить в финал Лиги Чемпионов не удавалось еще никому, не говоря уже о возможной победе в Киеве. Вот только у футбольной общественности возникает очень много вопросов к странному судейству в пользу королевского клуба. Однако, проводя аналогию с другими еврокубковыми матчами, можно сделать вывод, что это было лишь стечением обстоятельств.

Вот и в ответном полуфинале ЛЧ против "Баварии" "сливочные" были откровенно слабее своего соперника, но несколько странных решений Чакира протолкнули их в финал. Во внутреннем первенстве "Реал" мотивирован разве что возможностью обойти "Атлетико" в турнирной таблице, ведь чемпионскую гонку он проиграл уже давно, пусть и неофициально. Главный матч сезона против "Ливерпуля" состоится 26 мая, так что держать его в голове не имеет смысла – сейчас нужно обыгрывать "Барселону".

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реала":

В 10 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 5 побед "Барселоны", 1 ничья и 4 победы "Реала".

Каталонцы выиграли 26 из 28 последних поединков чемпионата Испании на "Камп Ноу".

Беспроигрышная серия мадридцев в Примере насчитывает 8 матчей.

В 22 из 25 предыдущих поединков между "сливочными" и "сине-гранатовыми" было забито, как минимум, 3 гола.

Лучший бомбардир Эль Класико – Лионель Месси, на его счету 25 голов в ворота мадридского "Реала".

Также Лео – лучший ассистент противостояния, 14 голевых передач сделал аргентинец в Эль Класико.

"Реал" ни разу не проиграл на "Камп Ноу" после того, как Серхио Рамос стал капитаном.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.

Реал: Навас, Васкес, Начо, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Искло, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал":

Фаворитом Эль Класико считается "Барселона" – команда Вальверде выйдет на "Камп Ноу" в качестве чемпиона Испании, что должно придать ей дополнительный импульс к победе. Да и у мадридцев в последнее время выдаются очень сложные матчи, хотя, с другой стороны, на выезде "Реал" играет очень эффективно.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,71, ничейный исход – 4,74, победа "Реала" – 4,62.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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