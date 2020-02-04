El Larguero: "Атлетико" ведет переговоры с Ракитичем

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El Larguero: "Атлетико" ведет переговоры с Ракитичем

"Атлетико" ведет переговоры с полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем. Об этом сообщает El Larguero.

По данным источника, хорват недоволен своим положением в каталонском клубе, поэтому готов сменить команду этим летом.

Отмечается, что трансфер Ракитича может обойтись "Атлетико" в 40 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 23 игры, в которых отметился тремя ассистами.

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