El Mundo Deportivo: "Чакыр и Куйперс - лучший дуэт "Реала"
Каталонское издание El Mundo Deportivo оценило работу арбитров Бьорна Куйперса и Джюнейта Чакыра в матчах 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".
Так, подводя итог двухматчевого противостояния королевского клуба с чемпионом Германии, барселонская газета написала: "Чакыр и Куйперс - лучший дуэт "Реала". "Бавария" перенесла еще один позорный арбитраж на "Бернабеу".
При этом издание указывает на то, что голландский и турецкий арбитры в двух полуфинальных матчах ЛЧ не поставили четыре очевидных пенальти в ворота "сливочных".
Напомним, вчера Чакыр не поставил очевидный 11-метровый удар в ворота "Реала". | soccernews.ru
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