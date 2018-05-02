El Mundo Deportivo: "Чакыр и Куйперс - лучший дуэт "Реала"

Теги реал мадридбавария мюнхен

El Mundo Deportivo: "Чакыр и Куйперс - лучший дуэт "Реала"Каталонское издание El Mundo Deportivo оценило работу арбитров Бьорна Куйперса и Джюнейта Чакыра в матчах 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

Так, подводя итог двухматчевого противостояния королевского клуба с чемпионом Германии, барселонская газета написала: "Чакыр и Куйперс - лучший дуэт "Реала". "Бавария" перенесла еще один позорный арбитраж на "Бернабеу".

При этом издание указывает на то, что голландский и турецкий арбитры в двух полуфинальных матчах ЛЧ не поставили четыре очевидных пенальти в ворота "сливочных".

Напомним, вчера Чакыр не поставил очевидный 11-метровый удар в ворота "Реала". | soccernews.ru

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Фанат РМ

Достали! Как победа за Реалом- судьи куплены,и т.д. Зависть это, понимаете? Говном исходите от зависти к успехам сливочных!

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