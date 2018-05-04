El Mundo Deportivo объявил состав "Барселоны" на Эль Класико

Теги барселонареал мадрид

El Mundo Deportivo объявил состав "Барселоны" на Эль КласикоИздание El Mundo Deportivo уже объявило состав каталонской "Барселоны" воскресное на Эль Класико.

Так, в старте "сине-гранатовых" на матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу" послезавтра выйдут: тер ШтегенРоберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Иньеста, Месси, Л. Суарес.

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с Мартиалем. | soccernews.ru

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