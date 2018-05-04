El Mundo Deportivo объявил состав "Барселоны" на Эль Класико

Издание El Mundo Deportivo уже объявило состав каталонской "Барселоны" воскресное на Эль Класико.

Так, в старте "сине-гранатовых" на матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу" послезавтра выйдут: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Иньеста, Месси, Л. Суарес.

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с Мартиалем. | soccernews.ru