El Mundo Deportivo: Россия не может контролировать только два аспекта на предстоящем Чемпионате Мира

Каталонская газета El Mundo Deportivo высоко отозвалась об организации Чемпионата Мира страной-хозяйкой - Россией.

Так, издание перед стартом турнира опубликовало материал, в котором похвалила организаторов предстоящего мундиаля за проделанную работу. Корреспонденты газеты подчеркнули, что россияне не смогли проконтролировать только две вещи - установившуюся холодную погоду и хорошее выступление своей национальной сборной, результаты которой в последних товарищеских матчах настораживают относительно ее удачного выступления на ЧМ.

Напомним, Хиддинк поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru