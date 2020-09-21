El Mundo Deportivo: Суарес согласовал контракт с "Атлетико"

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El Mundo Deportivo: Суарес согласовал контракт с "Атлетико"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес договорился с "Атлетико" по поводу личного контракта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, мадридцам необходимо сначала продать нападающего Диего Косту, на которого претендует "Фенербахче", после чего подписать соглашение с уругвайцом.

Кроме того, Суарес намерен получить зарплату от "Барселоны" за оставшийся год. Каталонцы пока не идут на встречу игроку.

Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Ювентусе", однако из-за отсутствия итальянского гражданства, трансфер не удалось осуществить.

А еще: Суарес отказал "Барселоне" в расторжении контракта за 7 миллионов евро | http://soccernews.ru
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