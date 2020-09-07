El Mundo: Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Об этом сообщает El Mundo.

По данным источника, футболист сделал предложение девушке во время вечеринки, которую организовала Родригес. Джорджина согласилась.

На мероприятии присутствовали лишь члены семьи Криштиану и Родригес.

Отметим, пара воспитывает четверых детей.

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