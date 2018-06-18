Эль Ненни: "Не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе"

Теги россияегипетмохамед эль ненни

Эль Ненни: "Не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе"Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль Ненни поделился ожиданиями от предстоящего матча  2-го тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды России.

"Мы осознаем сложность предстоящей игры против хозяев турнира, которых будут поддерживать тысячи болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как победить сборную России. Сборная Египта намерена исключить невыход из группы, как это было 28 лет назад, когда команда в последний раз участвовала в Чемпионате Мира. После столь длительного отсутствия на Чемпионатах Мира мы не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе, и не собираемся уезжать из России раньше, чем выполним свою задачу и выйдем из группы в плей-офф", - цитирует 25-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Моуринью продолжает верить в сборную России. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов