Эль Ненни: "Не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе"

Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль Ненни поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды России.

"Мы осознаем сложность предстоящей игры против хозяев турнира, которых будут поддерживать тысячи болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как победить сборную России. Сборная Египта намерена исключить невыход из группы, как это было 28 лет назад, когда команда в последний раз участвовала в Чемпионате Мира. После столь длительного отсутствия на Чемпионатах Мира мы не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе, и не собираемся уезжать из России раньше, чем выполним свою задачу и выйдем из группы в плей-офф", - цитирует 25-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Моуринью продолжает верить в сборную России. | soccernews.ru