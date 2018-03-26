Эль-Ненни подписал новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт "канониров".

Детали соглашения не раскрываются. Известно только, что это долгосрочный договор.

Эль-Ненни выступает за "Арсенал" с 2016 года, сыграл 66 матчей и забил 2 гола.

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