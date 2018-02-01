Эль Ненни подтвердил, что Озил продлил контракт с "Арсеналом"

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Эль Ненни подтвердил, что Озил продлил контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль Ненни подтвердил, что его партнёр по команде Месут Озил продлил контракт с лондонским клубом.

"Я разговаривал с Месутом, и он сказал, что подписал новый контракт. Озил - игрок мирового уровня как на поле, так и за его пределами. Он жизненно важный игрок для нас, и вокруг него всегда царит положительная аура" - цитирует Эль Ненни London Evening Standard.

Ранее издание BBC сообщило, что 29-летний Озил заключил с "Арсеналом" контракт до 2021 года с зарплатой 21 миллион евро за сезон. Однако официально эту информацию пока никто не подтвердил. 

Не пропустите: Озил отказал "МЮ", ПСЖ и китайскому клубу ради продления контракта с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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