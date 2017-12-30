Эль-Ненни потроллил Алексиса Санчеса

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Эль-Ненни потроллил Алексиса Санчеса

Хавбек "Арсенала" и сборной Египта Мохамед Эль-Ненни потроллил своего одноклубника Алексиса Санчеса.

"Кто поедет со мной в Россию: Месут Озил, Шкодран Мустафи, Оливье Жиру, Александр Ляказетт, Лоран Косиельни, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Давид Оспина. Прости, друг мой Санчес, тебе места не хватило!" - написал Эль-Ненни в твиттере.

Напомним, что сборная Чили не пробилась в финальную часть ЧМ-2018, а сборной Египта предстоит сыграть с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

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