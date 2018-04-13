Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни признан лучшим игроком текущей недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

25-летний египтянин стал победителем голосования болельщиков, набрав 84 процента голосов. В борьбе за награду хавбек "канониров" опередил вингера "Марселя" Димитри Пайе (10%), полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Амаду Эдара (4%) и вратаря "Атлетико" Яна Облака (2%).

Отметим, что Эль-Ненни в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против ЦСКА сделал две голевых передачи.

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