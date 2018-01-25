Эль Ненни: "Теперь в "Арсенале" собраны только те игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов"

Теги арсенал лондонмохамед эль ненни

Эль Ненни: "Теперь в "Арсенале" собраны только те игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль Ненни намекнул, что он доволен уходом из команды форварда Алексиса Санчеса.

"Теперь в клубе собраны только те игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов. Настало время "Уэмбли", – написал в твиттере Эль Ненни.

Напомним, что "Арсенал" расстался с нападающим Алексисом Санчесом, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

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