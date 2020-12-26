Эль-Шаарави имеет два предложения от клубов Серии А

Форвард "Шанхай Шенхуа" Стефан Эль-Шаарави близок к возвращению на родину, пишет Calciomercato.

По сведениям издания, на 28-летнего футболиста претендуют "Рома" и "Фиорентина".

Переход итальянского нападающего в один из вышеуказанных клубов может состояться уже в январе.

Позапрошлым летом "Шанхай Шенхуа" купил Эль-Шаарави у "Ромы" за 16 миллионов евро. В составе китайской команды игрок забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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