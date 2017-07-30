Эль-Шаарави: "Матч против "Ювентуса" станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави прокомментировал предстоящий матч против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов.

"Эта игра станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы. Учитывая, что предстоит противостоять "Ювентусу", то нужно действовать решительно и постараться победить, хоть это и товарищеский матч.

Мы знаем, что "Ювентус" - сильный клуб, который хочет ещё раз выиграть скудетто, но я считаю, что пришло наше время пожинать плоды проделанной за последние годы работы. Выигрыш трофея был бы приятным для нас и болельщиков" - приводит слова Эль-Шаарави Football Italia.

Читайте также: Вечные соперники: "Рома" в Фоксборо принимает "Ювентус". | http://soccernews.ru