Эль-Шаарави может покинуть "Рому"

Ближайшим летом вингер "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может покинуть клуб, сообщает итальянская пресса.

"Волки" хотят заработать на продаже 25-летнего футболиста, который не демонстрирует стабильной игры, поэтому в случае поступления достойного предложения готовы расстаться с ним.

В этом сезоне Эль-Шаарави сыграл за "Рому" 42 матча, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

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