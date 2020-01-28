Эль-Шаарави может вернуться в "Рому"

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Эль-Шаарави может вернуться в "Рому"

"Рома" интересуется нападающим китайского клуба "Шанхай Шентхуа" Стефаном Эль-Шаарави. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, с 2016 по 2019 год футболист играл за римский клуб. Тогда он забил 49 голов в 139 матчах за "Рому".

По данным источника, руководство итальянской команды ищет подходящую замену полузащитнику Николо Дзаньоло.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец забил 13 голов за китайский клуб.

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