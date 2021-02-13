Эль-Шаарави не дал обокрасть свою машину

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Эль-Шаарави не дал обокрасть свою машинуФорвард "Ромы" Стефан Эль-Шаарави предотвратил кражу вещей из своей машины, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, футболист увидел мужчину, который разбил стекло его автомобиля и пытается вытащить вещи из салона. 28-летний итальянец смог догнать вора и вызвать полицию. Стражи порядка задержали преступника и инцидент был исчерпан.

Напомним, Эль-Шаарави заключил контракт с "Ромой" 30 января, но пока не сыграл ни одного матча. 

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