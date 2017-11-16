Эль-Шаарави: "Никто не ожидал, что Италия не попадет на Чемпионат Мира"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави разочарован невыходом ,сборной Италии в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

"Такой исход разочаровал нас всех. Никто не ожидал, что Италия не попадет на мундиаль. Это огромный шок не только для игроков, но и для всех фанатов. Я шокирован, но нам необходимо пройти через эти трудности. Буффон, Барцальи и Де Росси все отдавали ради команды. Они сотворили историю сборной Италии и принесли нам Кубок мира в 2006 году. За это мы благодарим их", - приводит слова Эль-Шаарави Football Italia.

Напомним, что Италия не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира впервые за последние 60 лет.

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