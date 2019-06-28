Эль-Шаарави объяснил свое решение отклонить щедрое предложение из Китая

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави рассказал, почему он отказался от переезда в Китай.

По данным СМИ, "Шанхай Шенхуа" предлагал 26-летнему футболисту трёхлетний контракт с зарплатой 16 миллионов евро за сезон.

"Я пока не хочу покидать Европу. У меня есть желание играть на высочайшем уровне. Мне всего 26 лет. Ещё слишком рано делать такой радикальный выбор", - цитирует игрока Football Italia.

В минувшем сезоне Эль-Шаарави сыграл за "Рому" 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Рома" и "Наполи" согласовали два трансфера. | http://soccernews.ru