Эль-Шаарави останется в "Роме"

Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ромы" Стефана Эль-Шаарави, прокомментировал будущее своего клиента.

"Эль Шаарави любит Рим, клуб и фанатов. На сто процентов уверен, что он продолжит выступать за "Рому" - цитирует агента Football Italia.

Стоит отметить, что контракт 25-летнего Эль-Шаарави с "Ромой" рассчитан до лета 2020 года.

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