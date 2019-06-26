Эль-Шаарави получил щедрое предложение из Китая

Теги ромастефан эль-шааравишанхай шенхуатрансферы

Эль-Шаарави получил щедрое предложение из Китая

Этим летом нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может стать игроком "Шанхай Шенхуа", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, китайский клуб предлагает 26-летнему футболисту трёхлетний контракт с зарплатой 16 миллионов евро за сезон.

В то же время "волки" ведут переговоры с итальянцем о новом соглашении с окладом 3 миллиона плюс бонусы.

За Эль-Шаарави "Шанхай Шенхуа" готов заплатить 10 миллионов евро, "Рома" требует вдвое больше.

В минувшем сезоне форвард сыграл за римлян 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Рома" отказала "Ювентусу" в трансфере Дзаньоло. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа

"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов