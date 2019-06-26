Эль-Шаарави получил щедрое предложение из Китая

Этим летом нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может стать игроком "Шанхай Шенхуа", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, китайский клуб предлагает 26-летнему футболисту трёхлетний контракт с зарплатой 16 миллионов евро за сезон.

В то же время "волки" ведут переговоры с итальянцем о новом соглашении с окладом 3 миллиона плюс бонусы.

За Эль-Шаарави "Шанхай Шенхуа" готов заплатить 10 миллионов евро, "Рома" требует вдвое больше.

В минувшем сезоне форвард сыграл за римлян 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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