Эль-Шаарави признан игроком недели в Лиге Чемпионов, Дзагоев на третьем месте

УЕФА подвел итоги голосования по лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов.

Первое место занял нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, который забил два мяча в матче 4-го тура группового этапа с "Челси" (3:0). Вторым стал хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах, на третьей позиции полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Стоит отметить, что на награду также претендовали Деле Алли ("Тоттенхэм"), Марлос ("Шахтер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лейвин Курзава (ПСЖ) и Кингсли Коман ("Бавария").

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