Эль-Шаарави пропустит матч с Македонией

Форвард "Ромы" и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Македонии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний футболист будет вынужден пропустить поединок из-за полученной травмы бедра.

Напомним, что матч Италия – Македония состоится 6 октября в 21:45 по московскому времени.

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