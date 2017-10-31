Эль-Шаарави впервые за год забил гол во втором матче подряд

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Эль-Шаарави впервые за год забил гол во втором матче подряд

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" играет с "Челси".

В начале этого поединка счет открыл нападающий римского клуба Стефан Эль-Шаарави.

Стоит отметить, что 25-летний Эль-Шаарави сумел забить гол во втором матче подряд с октября 2016 года.

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