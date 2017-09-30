Эль-Шаарави: "Я не праздновал два предыдущих гола в ворота "Милана", не буду делать это снова"

Форвард "Ромы" Стефан Эль-Шаарави прокомментировал предстоящую игру против "Милана".

"Предстоящая игра имеет особое значение для меня. Я всегда буду благодарен "Милану". Ведь именно в "Милане" я забил свой первый гол в серии А, первый гол в Лиге Чемпионов.

Я сделал в "Милане" первые шаги, которые позволили мне стать футболистом. Я не праздновал два предыдущих гола в ворота этой команды, не буду делать это снова. Я уважаю "Милан" - приводит слова Эль-Шаарави Quotidiano.net.

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