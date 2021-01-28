Эль-Шаарави завтра пройдет медобследование в "Роме"

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Эль-Шаарави завтра пройдет медобследование в "Роме"Форвард Стефан Эль-Шаарави 29 января пройдет медицинское обследования перед трансфером в "Рому", сообщает Calciomercato.

Тесты откладывались из-за того, что 28-летний итальянец находился на карантине в течение 21 дня. Завтра ограничения снимаются. 

Напомним, Эль-Шаарави уже защищал цвета римского клуба с 2016 по 2019 год. Тогда он забил 49 голов в 139 матчах. Последним клубом форварда был "Шанхай Шенхуа", с котором он разорвал контракт в январе 2021 года. За 2020 год в Китае футболист сыграл 6 матчей и не смог отметится голевыми действиями.

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