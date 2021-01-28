Эль-Шаарави завтра пройдет медобследование в "Роме"

Форвард Стефан Эль-Шаарави 29 января пройдет медицинское обследования перед трансфером в "Рому", сообщает Calciomercato.

Тесты откладывались из-за того, что 28-летний итальянец находился на карантине в течение 21 дня. Завтра ограничения снимаются.