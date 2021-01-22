Эль-Шаарави завтра пройдет медосмотр перед переходом в "Рому"

Хавбек Стефан Эль-Шаарави, выступающий за "Шанхай Шеньхуа" в ближайшее время станет игроком "Ромы".

Напомним, 28-летний итальянец уже выступал за "волков" с 2016 по 2019 год. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне намерены арендовать полузащитника.

Эль-Шаарави уже находится в столице Италии, где завтра пройдет медицинский осмотр.